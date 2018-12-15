2018-12-15T16:06:12+03:00
Экономика

Силуанов выступил за введение моратория на проверки самозанятых

Министр финансов считает, что в стране должны быть созданы условия, при которых граждане могут легко легализовать свою деятельность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Силуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятыхСилуанов предложил ввести мораторий на проверки самозанятыхФото: Олег УКЛАДОВ
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Министр финансов России Антон Силуанов допустил возможность введения моратория на определенные виды проверок для самозанятых россиян. Об этом глава ведомства заявил в ходе выступления на совместной коллегии финансовых органов Татарстана.

Он подчеркнул, что в стране должны быть созданы такие условия, при которых граждане могли бы легко легализовать свою деятельность и при этом не иметь проблем по взаимодействию с налоговыми службами и отчетностью.

"Проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес. Конечно, речь не идет, наверное, о тех случаях, которые угрожают жизни и здоровью, здесь надо еще раз дополнительно посмотреть. А так... наверное нужно... мораторий осуществить с тем, чтобы условия не менялись при переходе на легальное [положение]", - цитирует ТАСС Силуанова.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент министерство финансов разрабатывает налог на профессиональный доход. В 2019 году он заработает в четырех пилотных регионах - в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области, а после будет распространен на всю страну. Самозанятые смогут платить долю с выручки с помощью мобильного приложения. При этом регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не придется.

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