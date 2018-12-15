2018-12-15T16:58:42+03:00
Политика

Британцам придется платить за посещение стран ЕС после Brexit

Разрешение на въезд будет действовать три года и стоить семь евро
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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После Brexit британцы будут платить за въезд в ЕСПосле Brexit британцы будут платить за въезд в ЕСФото: REUTERS
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После того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, гражданам королевства придется платить за то, чтобы въехать на территорию стран-членов объединения. До 2021 года британцы еще смогут путешествовать по паспорту, однако после подача электронной заявки в рамках системы ETIAS станет обязательной.

Такое разрешение обойдется всего в семь евро. При этом оно будет действовать три года без ограничений по количеству поездок. Правда граждане Великобритании не смогут находиться без визы в странах Шенгенского соглашения дольше 90 дней.

Предполагается, что 95% заявок будут одобрены в течение нескольких минут, однако само рассмотрение может занять до четырех недель. Данная система будет действовать для граждан 61 страны.

BBC News отмечает, что ЕС решил ужесточить пограничный контроль в связи с кризисом в сфере миграции, а также с усилением террористической угрозы.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Лондоне сторонники Brexit в жёлтых жилетах заблокировали Вестминстерский мост, требуя немедленного выхода королевства из Евросоюза.

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