Активистки Fеmеn оголили грудь во время протестов в Париже

СЕГОДНЯ 17:38 2018-12-15T17:46:01+03:00

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Активистки скандально известного украинского движения Femen встали на строну протестующих против повышения цен на бензин во Франции и устроили очередной "голый" перформанс.

В субботу, 15 декабря, пять девушек вышли на улицы Парижа, накинув на себя лишь красные толстовки. При этом грудь протестующих оставалась видна, а вся кожа раскрашена серебряной краской.

Активистки Fеmеn оголили грудь во время протестовФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Сначала активистки выстроились колонной в центре города и некоторое время позировали журналистам. Они встали прямо напротив правоохранителей и так, лицом к лицу, оставались на протяжении получаса. За все это время девушки не произнесли ни одного слова, а потом все же присоединились к толпе других протестующих и прошествовали по Елисейским полям. На этом их очередная акция закончилась, пишет Leparisien.

Сайт kp.ru писал о том, что протесты участников движения "желтые жилеты" продолжаются во Франции с 17 ноября и сопровождаются массовыми столкновениями активистов с полицией. В эту субботу в Париже прошла очередная такая акция. Правоохранители уже задержали 73 манифестантов.