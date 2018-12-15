Путин поддержал предложение объявить 2020-й Годом народного творчества

15 Дек. 17:53 2018-12-15T18:08:43+03:00

С такой инициативой выступила одна из участниц Совета по культуре и искусству

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Президенту России Владимиру Путину понравилась идея объявить 2020-й год в нашей стране Годом народного творчества. С такой инициативой на Совете по культуре и искусству выступила одна из его участниц.

"Идея хорошая", - поддержал предложение глава государства.

При этом он также положительно оценил инициативу, посвященную развитию сельских клубов в России. Путин отметил, что это "чрезвычайно важная работа", поскольку такие учреждения стали стремительно исчезать.

"Сейчас приходится создавать целую программу, но лучше не допускать, чтобы это все исчезало, а если уже что-то произошло, "надо обязательно восстанавливать", - цитирует ТАСС президента.

Сайт kp.ru писал о том, что на строительство и ремонт сельских клубов только во Владимирской области из федерального бюджета будет выделено 27,8 миллионов рублей.