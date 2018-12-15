Журналистка RT пострадала во время протестов во Франции

15 Дек. 19:05 2018-12-15T19:21:16+03:00

Женщина была вынуждена обратиться в больницу после того, как ее ранили в лицо

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Еще один корреспондент Russia Today пострадал во время освещения протестных акций "желтых жилетов" во Франции. В этот раз журналистка получила травму лица. Такую информацию предоставила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", - написала она в своем блоге в Telegram.

При каких обстоятельствах журналистка получила травму не уточняется.

Между тем, напомним, что с начала беспорядков во Франции пострадали уже 13 сотрудников телеканала RT. Ранее министерство иностранных дел РФ призвало властей республики обеспечить безопасность наших журналистов, однако правоохранителям сложно справиться с протестующими.

Так, например, в эту субботу граждане вновь вышли на улицы Парижа, чтобы высказать свое недовольство. В этот раз участие в марше приняли даже участницы украинского движения Femen, которые оголили грудь перед полицейскими. Сайт kp.ru публиковал видео происходящего во французской столице.