2018-12-15T19:21:16+03:00
Происшествия

Журналистка RT пострадала во время протестов во Франции

Женщина была вынуждена обратиться в больницу после того, как ее ранили в лицо
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Во время протестов во Франции пострадала журналистка RTВо время протестов во Франции пострадала журналистка RTФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Еще один корреспондент Russia Today пострадал во время освещения протестных акций "желтых жилетов" во Франции. В этот раз журналистка получила травму лица. Такую информацию предоставила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"Нашего корра на протестах во Франции ранили в лицо. Она поехала в больницу", - написала она в своем блоге в Telegram.

При каких обстоятельствах журналистка получила травму не уточняется.

Между тем, напомним, что с начала беспорядков во Франции пострадали уже 13 сотрудников телеканала RT. Ранее министерство иностранных дел РФ призвало властей республики обеспечить безопасность наших журналистов, однако правоохранителям сложно справиться с протестующими.

Так, например, в эту субботу граждане вновь вышли на улицы Парижа, чтобы высказать свое недовольство. В этот раз участие в марше приняли даже участницы украинского движения Femen, которые оголили грудь перед полицейскими. Сайт kp.ru публиковал видео происходящего во французской столице.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

Еще больше материалов по теме: «"Желтые жилеты" в Париже протестуют против роста цен на бензин»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза