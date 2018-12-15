2018-12-15T19:30:53+03:00
Происшествия

Число задержанных участников протестов в Париже возросло до 136 человек

Самой распространенной причиной арестов является "участие в собрании с целью совершения насилия"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число задержанных во время протестов в Париже продолжает увеличиватьсяЧисло задержанных во время протестов в Париже продолжает увеличиватьсяФото: REUTERS
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К настоящему моменту число задержанных участников протестных акций в Париже увеличилось до 136 человек. Такие данные предоставили в столичной полиции.

Уточняется, что большинство задержанных (96 человек) оказались под стражей. Самой распространенной причиной ареста стало "участие в собрании с целью совершения насилия".

Между тем, по данным BFM TV, в эту субботу, 15 декабря, правоохранительные органы Франции привлекли к контролю за ситуацией на протестах против повышения цен на топливо около 8 тысяч стражей порядка. Также были задействованы 14 бронемашин жандармерии.

Сайт kp.ru писал о том, что участники движения "желтые жилеты" продолжают устраивать беспорядки на улицах Парижа. Так, например, в эту субботу в протестах пострадала журналистка телеканала Russia Today, которая из-за травмы лица была вынуждена обратиться в больницу.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

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