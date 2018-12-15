Крупный пожар разгорелся в одном из британских зоопарков
Крупный пожар возник в эту субботу, 15 декабря, в зоопарке британского города Честер. Пламя охватило крытое помещение "Муссонный лес", на территории которого находились крокодилы, обезьяны и экзотические птицы.
К счастью, сотрудники зоопарк успели вовремя эвакуировать всех посетителей выставки, а также животных. По предварительной информации, никто не пострадал. Помощь потребовалась лишь одному человеку, который надышался дымом.
В одном из британских зоопарков произошел пожар.
Сотрудники пожарной службы продолжают работать на месте инцидента. К настоящему моменту ситуация взята под контроль. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. передает телеканал Sky News.
Сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года пожар вспыхнул также в барнаульском зоопарке. Возгорание произошло на территории "Лесной сказки". Никто из животных и посетителей не пострадал.