Крупный пожар разгорелся в одном из британских зоопарков

15 Дек. 20:02 2018-12-15T20:02:26+03:00

Сотрудникам учреждения удалось вовремя эвакуировать людей и животных, а потому никто не пострадал [видео]

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Крупный пожар возник в эту субботу, 15 декабря, в зоопарке британского города Честер. Пламя охватило крытое помещение "Муссонный лес", на территории которого находились крокодилы, обезьяны и экзотические птицы.

К счастью, сотрудники зоопарк успели вовремя эвакуировать всех посетителей выставки, а также животных. По предварительной информации, никто не пострадал. Помощь потребовалась лишь одному человеку, который надышался дымом.

В одном из британских зоопарков произошел пожар.

Сотрудники пожарной службы продолжают работать на месте инцидента. К настоящему моменту ситуация взята под контроль. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. передает телеканал Sky News.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года пожар вспыхнул также в барнаульском зоопарке. Возгорание произошло на территории "Лесной сказки". Никто из животных и посетителей не пострадал.