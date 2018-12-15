2018-12-15T20:02:26+03:00
Происшествия

Крупный пожар разгорелся в одном из британских зоопарков

Сотрудникам учреждения удалось вовремя эвакуировать людей и животных, а потому никто не пострадал [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В британском Честере загорелся крупный зоопаркВ британском Честере загорелся крупный зоопаркФото: скриншот с видео
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Крупный пожар возник в эту субботу, 15 декабря, в зоопарке британского города Честер. Пламя охватило крытое помещение "Муссонный лес", на территории которого находились крокодилы, обезьяны и экзотические птицы.

К счастью, сотрудники зоопарк успели вовремя эвакуировать всех посетителей выставки, а также животных. По предварительной информации, никто не пострадал. Помощь потребовалась лишь одному человеку, который надышался дымом.

В одном из британских зоопарков произошел пожар.

Сотрудники пожарной службы продолжают работать на месте инцидента. К настоящему моменту ситуация взята под контроль. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. передает телеканал Sky News.

Сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года пожар вспыхнул также в барнаульском зоопарке. Возгорание произошло на территории "Лесной сказки". Никто из животных и посетителей не пострадал.

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