Пушков объяснил, почему Пентагон игнорирует обращения Шойгу

15 Дек. 20:30 2018-12-15T20:40:58+03:00

По мнению сенатора, в США просто не заинтересованы в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Изменить размер текста: A A

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Пентагон игнорирует обращения министра обороны России Сергея Шойгу, поскольку просто не хочет сохранения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Сайт kp.ru писал о том, что именно это предложение глава ведомства уже дважды направлял своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису.

"США не ответили на предложение Минобороны РФ обсудить ДРСМД, т.к. их цель - не сохранить договор, а похоронить его и получить свободу рук", - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, что Пентагон игнорирует обращения Шойгу на протяжении уже трех суток. Между тем, в своем первом послании министр выразил также глубокую обеспокоенность дестабилизацией ситуации на подконтрольной Соединенным Штатам территории Сирии.