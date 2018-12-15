2018-12-15T20:40:58+03:00
Политика

Пушков объяснил, почему Пентагон игнорирует обращения Шойгу

По мнению сенатора, в США просто не заинтересованы в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments37
Член Совета Федерации Алексей ПушковЧлен Совета Федерации Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Пентагон игнорирует обращения министра обороны России Сергея Шойгу, поскольку просто не хочет сохранения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Сайт kp.ru писал о том, что именно это предложение глава ведомства уже дважды направлял своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису.

"США не ответили на предложение Минобороны РФ обсудить ДРСМД, т.к. их цель - не сохранить договор, а похоронить его и получить свободу рук", - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, что Пентагон игнорирует обращения Шойгу на протяжении уже трех суток. Между тем, в своем первом послании министр выразил также глубокую обеспокоенность дестабилизацией ситуации на подконтрольной Соединенным Штатам территории Сирии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза