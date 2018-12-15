Пушков объяснил, почему Пентагон игнорирует обращения Шойгу
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Пентагон игнорирует обращения министра обороны России Сергея Шойгу, поскольку просто не хочет сохранения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Сайт kp.ru писал о том, что именно это предложение глава ведомства уже дважды направлял своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису.
"США не ответили на предложение Минобороны РФ обсудить ДРСМД, т.к. их цель - не сохранить договор, а похоронить его и получить свободу рук", - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.
Напомним, что Пентагон игнорирует обращения Шойгу на протяжении уже трех суток. Между тем, в своем первом послании министр выразил также глубокую обеспокоенность дестабилизацией ситуации на подконтрольной Соединенным Штатам территории Сирии.