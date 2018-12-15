2018-12-15T20:40:58+03:00
Политика

Пушков объяснил, почему Пентагон игнорирует обращения Шойгу

По мнению сенатора, в США просто не заинтересованы в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Член Совета Федерации Алексей ПушковЧлен Совета Федерации Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Пентагон игнорирует обращения министра обороны России Сергея Шойгу, поскольку просто не хочет сохранения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Сайт kp.ru писал о том, что именно это предложение глава ведомства уже дважды направлял своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису.

"США не ответили на предложение Минобороны РФ обсудить ДРСМД, т.к. их цель - не сохранить договор, а похоронить его и получить свободу рук", - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Напомним, что Пентагон игнорирует обращения Шойгу на протяжении уже трех суток. Между тем, в своем первом послании министр выразил также глубокую обеспокоенность дестабилизацией ситуации на подконтрольной Соединенным Штатам территории Сирии.

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