2018-12-15T21:07:53+03:00
Происшествия

По факту крушения Су-27 на Украине возбуждено уголовное дело

На месте авиакатастрофы продолжают работать военные прокуроры и следователи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На Украине разбился истребитель Су-27На Украине разбился истребитель Су-27Фото: REUTERS
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Военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя Су-27 на территории Житомирской области. О начале расследования сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам статьи о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Напомним, как писал сайт kp.ru, истребитель Вооруженных сил Украины потерпел крушение во время захода на посадку после совершения плановых полетов. Находящийся за штурвалом пилот погиб. По данным прокуратуры, речь идет о неком Александре Фоменко.

"На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований", - уточняется на сайте ведомства.

Там же подчеркивается, что причины крушения самолета пока не установлены.

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