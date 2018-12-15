По факту крушения Су-27 на Украине возбуждено уголовное дело
Военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя Су-27 на территории Житомирской области. О начале расследования сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что дело возбуждено по признакам статьи о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Напомним, как писал сайт kp.ru, истребитель Вооруженных сил Украины потерпел крушение во время захода на посадку после совершения плановых полетов. Находящийся за штурвалом пилот погиб. По данным прокуратуры, речь идет о неком Александре Фоменко.
"На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований", - уточняется на сайте ведомства.
Там же подчеркивается, что причины крушения самолета пока не установлены.