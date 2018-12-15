В Белом доме считают, что РФ несерьезно настроена на сохранение ДРСМД

15 Дек. 21:03 2018-12-15T21:12:50+03:00

В Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Вашингтоне считают, что Москва недостаточно серьезно настроена на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такую позицию озвучил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

При этом он вновь бездоказательно обвинил Россию в нарушении отдельных пунктов соглашения и призвал нашу страну уничтожить ракеты и установки, которые якобы не соответствуют ДРСМД.

"После пяти лет переговоров, в отсутствие свидетельство того, что российские лидеры готовы признать нарушения, мы не можем заключить, что Россия настроена серьезно", - цитирует РИА Новости Маркиса.

Стоит отметить, что российские власти активно призывают Соединенные Штаты к переговорам по договору о ликвидации ракет, однако встречных шагов не наблюдается.

Так, сайт kp.ru писал о том, что Пентагон на протяжении уже трех суток игнорирует соответствующие обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу.