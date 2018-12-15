2018-12-15T21:12:50+03:00
Политика

В Белом доме считают, что РФ несерьезно настроена на сохранение ДРСМД

Вашингтон продолжает бездоказательно обвинять Москву в нарушении пунктов соглашения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМДВ Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Вашингтоне считают, что Москва недостаточно серьезно настроена на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такую позицию озвучил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

При этом он вновь бездоказательно обвинил Россию в нарушении отдельных пунктов соглашения и призвал нашу страну уничтожить ракеты и установки, которые якобы не соответствуют ДРСМД.

"После пяти лет переговоров, в отсутствие свидетельство того, что российские лидеры готовы признать нарушения, мы не можем заключить, что Россия настроена серьезно", - цитирует РИА Новости Маркиса.

Стоит отметить, что российские власти активно призывают Соединенные Штаты к переговорам по договору о ликвидации ракет, однако встречных шагов не наблюдается.

Так, сайт kp.ru писал о том, что Пентагон на протяжении уже трех суток игнорирует соответствующие обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Египте нашли нетронутую гробницу жреца возрастом более 4 тысяч лет
Малый ракетный корабль "Мытищи" будет передан ВМФ РФ 17 декабря
Американские СМИ предрекли поражение флота США в войне с Россией
По факту крушения Су-27 на Украине возбуждено уголовное дело
Путин назвал неприемлемым размещение Cirque du Soleil в Сколково
Пушков объяснил, почему Пентагон игнорирует обращения Шойгу
Крупный пожар разгорелся в одном из британских зоопарков
Сборная России по хоккею разгромила чехов в матче Кубка Первого канала
Роскомнадзор уличил сайты в незаконном сборе данных при покупке билетов
Число задержанных участников протестов в Париже возросло до 136 человек
Журналистка RT пострадала во время протестов во Франции
Усик ответил на угрозы радикалов из-за обещания защищать монахов
Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви