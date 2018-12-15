2018-12-15T21:12:50+03:00
Политика

В Белом доме считают, что РФ несерьезно настроена на сохранение ДРСМД

Вашингтон продолжает бездоказательно обвинять Москву в нарушении пунктов соглашения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
В Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМДВ Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Вашингтоне считают, что Москва недостаточно серьезно настроена на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Такую позицию озвучил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

При этом он вновь бездоказательно обвинил Россию в нарушении отдельных пунктов соглашения и призвал нашу страну уничтожить ракеты и установки, которые якобы не соответствуют ДРСМД.

"После пяти лет переговоров, в отсутствие свидетельство того, что российские лидеры готовы признать нарушения, мы не можем заключить, что Россия настроена серьезно", - цитирует РИА Новости Маркиса.

Стоит отметить, что российские власти активно призывают Соединенные Штаты к переговорам по договору о ликвидации ракет, однако встречных шагов не наблюдается.

Так, сайт kp.ru писал о том, что Пентагон на протяжении уже трех суток игнорирует соответствующие обращения министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза