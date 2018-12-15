2018-12-15T22:42:50+03:00
Спорт

МОК потребовал от 11 российских спортсменов вернуть медали ОИ-2014

Причиной стали якобы нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бобслеист Александр ЗубковБобслеист Александр ЗубковФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Международный олимпийский комитет потребовал от одиннадцати российских спортсменов и их партнеров в командных видах спорта сдать медали Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи. Соответствующее заявление сделал представитель пресс-службы организации.

Причиной для таких мер стали нарушения антидопинговых правил, якобы допущенные нашими спортсменами во время соревнований.

"МОК потребовал вернуть медали у всех 11 российских спортсменов, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и у партнеров по команде в их командных соревнованиях", - передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МОК.

Между тем, наград могут лишиться следующие наши атлеты: бобслеисты - Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, лыжницы - Юлия Иванова, Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, хоккеистки - Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Также стоит отметить, что на ОИ-2014 Зубков и Воевода выступали в соревнованиях двоек и четверок вместе с Алексеем Негодайло и Дмитрием Труненковым. Тогда наши бобслеисты завоевали золотые медали.

Сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были отстранены от МОК от участия в соревнованиях. Другим же 11-ти атлетам наказание было смягчено до пропуска Олимпиады 2018 года.

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