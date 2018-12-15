2018-12-15T23:12:24+03:00
Происшествия

Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 168 человек

Большинство из них было помещено под арест
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Число задержанных в ходе манифестаций в Париже превысило 160Число задержанных в ходе манифестаций в Париже превысило 160Фото: REUTERS
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Число активистов протестного движения "желтые жилеты", задержанных полицейскими в ходе субботних манифестаций в Париже, увеличилось до 168 человек. Большая часть из них - 112 протестующих - помещены под стражу.

Такие обновленные данные предоставили 15 декабря во французской полиции, передает телеканал BFM.

Напомним, что на этих выходных в Париже возобновились масштабные протестные акции против повышения цен на топливо. Люди в желтых жилетах продолжают устраивать беспорядки и столкновения с полицией. За ситуацией в стране следят около 8 тысяч правоохранителей, также в столице введены 14 бронемашин жандармерии.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в ходе протестов в Париже пострадала журналистка телеканала RT. Сколько еще людей получили травмы неизвестно.

Также к акции решили присоединиться участницы скандально известного движения Femen, которые оголили грудь и молча стояли так посередине дороги около получаса.

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