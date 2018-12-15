Умер Обид Асомов - участник юмористического шоу "Кривое зеркало"

СЕГОДНЯ 23:04 2018-12-15T23:04:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ташкенте в возрасте 54 лет умер Обид Асомов – участник известного юмористического шоу "Кривое зеркало". О его смерти сообщил другой комик, российский артист Евгений Петросян.

Он рассказал, что виделся со своим товарищем совсем недавно, когда приезжал с гастролями в Узбекистан, и все эти два дня друзья были неразлучны. По словам Петросяна, актер не жаловался на здоровье

Теперь же, когда Асомов все же скончался, российский юморист не может приехать, чтобы попрощаться с ним, поскольку у него запланированы выступления в Германии и приехать в Ташкент не может.

petrosyanevgeny Вечная память Обиду Асомову Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится. Скорблю. #обидасомов

"Многочисленные номера в его исполнении будут жить ещё долго на наших экранах. Значит и жизнь на земле его продолжится", - написал Петросян у себя на странице в Instagram.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в октябре умер еще один юморист - заслуженный артист России Роман Карцев.