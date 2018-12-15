Лишившаяся руки на съемках "Обители зла" каскадерша требует огромную компенсацию
Каскадер Оливия Джексон, которая лишилась руки, заменяя актрису Милу Йовович на съемках очередной части фильма "Обитель зла", потребовала 2,7 млн компенсации за причиненный ей ущерб.
В 2015 году девушка должна была сняться в 10-секундном эпизоде, демонстрирующем как героиня едет на мотоцикле на огромной скорости. В определенный момент операторы должны были поднять камеру над ее головой, но почему-то не успели этого сделать - в результате дублерша въехала прямо в нее.
Травмы были настолько серьезными, что Оливия 17 дней провела в коме. У нее была не только оторвана рука, но и поломаны ребра, стерта часть лица, разорвана артерия и повреждена голова. Девушка до сих пор мучается от боли.
После длительной реабилитации 37-летняя каскадерша решила подать иск к съемочной группе и режиссеру, в частности. Она уверена, что виновны операторы, которые действовали слишком медленно. Заниматься разбирательством будет Верховный суд Гаутенга в ЮАР, поскольку именно в этой стране и случалась страшная трагедия, передает NYP.
Сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года печальный инцидент с участием каскадера произошел также на съемках фильма в Калужской области, где мужчину переехал танк.