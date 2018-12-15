2018-12-15T23:23:47+03:00
Происшествия

Лишившаяся руки на съемках "Обители зла" каскадерша требует огромную компенсацию

Оливия Джексон должна была просто проехаться на мотоцикле, но операторы не успели вовремя поднять камеру, и девушка влетела прямо в нее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дублерша Милы Йовович потребовала компенсацию за потерянную руку. Фото: @olivia_stuntsДублерша Милы Йовович потребовала компенсацию за потерянную руку. Фото: @olivia_stuntsФото: Instagram.com
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Каскадер Оливия Джексон, которая лишилась руки, заменяя актрису Милу Йовович на съемках очередной части фильма "Обитель зла", потребовала 2,7 млн компенсации за причиненный ей ущерб.

В 2015 году девушка должна была сняться в 10-секундном эпизоде, демонстрирующем как героиня едет на мотоцикле на огромной скорости. В определенный момент операторы должны были поднять камеру над ее головой, но почему-то не успели этого сделать - в результате дублерша въехала прямо в нее.

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Девушка получила серьезные травмы
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Травмы были настолько серьезными, что Оливия 17 дней провела в коме. У нее была не только оторвана рука, но и поломаны ребра, стерта часть лица, разорвана артерия и повреждена голова. Девушка до сих пор мучается от боли.

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Каскадер винит в случившемся операторов
3928 отметок «Нравится»252 комментариевInstagram

После длительной реабилитации 37-летняя каскадерша решила подать иск к съемочной группе и режиссеру, в частности. Она уверена, что виновны операторы, которые действовали слишком медленно. Заниматься разбирательством будет Верховный суд Гаутенга в ЮАР, поскольку именно в этой стране и случалась страшная трагедия, передает NYP.

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Руку Оливии пришлось ампутировать
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Сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года печальный инцидент с участием каскадера произошел также на съемках фильма в Калужской области, где мужчину переехал танк.

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