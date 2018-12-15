Путин в Санкт-Петербурге лично вручил премию лингвисту Вербицкой

СЕГОДНЯ 23:28 2018-12-15T23:35:30+03:00

Президент России отметил, что это особая награда: «За вклад в укрепление российской нации»

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Вечером в субботу, 15 декабря, президент России Владимир Путин побывал в гостях у президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академика Российской академии образования и лингвиста Людмилы Вербицкой, чтобы лично вручить ей премию за вклад в укрепление единства российской нации за 2018 год.

Дело в том, что осенью Людмила Алексеевна приболела, и не смогла получить награду на церемонии вручения наград 4 ноября – в День народного единства. Вручая ей значок и диплом лауреата премии, Владимир Путин сказал, что с большим удовольствием поздравляет ее с присуждением такой награды.

«Это особый знак и особая награда, и звучит по особенному: «За вклад в укрепление российской нации», - отметил глава государства.

Он отметил, что русский язык, как государствообразующий, играет особую роль в укреплении нации, а сама Вербицкая сыграла особую роль в его изучении, и поблагодарил за это руководителя СПбГУ.

Позже, во время беседы за чаем, Людмила Алексеевна сказала, что она очень рада такому гостю и отметила важность работы президента.

«Работа такая, надо работать, в конце месяца нужно в кассу за зарплатой, поэтому нужно заработать зарплату», - пошутил в ответ Путин.

Он поинтересовался, как себя чувствует гостеприимная хозяйка, и рассказал, что побывал в Санкт-Петербургской филармонии на концерте в честь юбилея дирижера Юрия Темирканова, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу глава государства поздравил маэстро с 80-летием.