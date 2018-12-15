Стала известна причина смерти комика Обида Асомова
Стала известна причина смерти комика Обида Асомова, одного из участников популярного юмористического телешоу «Кривое зеркало».
Как выяснилось, ранее на этой неделе, 11 декабря, актер был доставлен в первую клиническую больницу Ташкента с острым сердечным приступом. Увы, несмотря на усилия медиков, он умер спустя три дня. Об этом РИА Новости рассказал представитель министерства здравоохранения Узбекистана.
Напомним, сайт kp.ru писал, что о смерти коллеги по юмористическому цеху сообщил российский комик Евгений Петросян. Он поведал, что совсем недавно виделся с Асомовым, когда приезжал на два дня в Ташкент с гастролями. По словам Петросяна, его товарищ на здоровье не жаловался.
Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря. А 22 октября он отметил свое 55-летие.
Всего за полгода до своей смерти, 24 мая, Асомов возглавил «Студию мультипликационных фильмов» при киностудии «Узбекфильм».