2018-12-16T00:04:45+03:00
Общество

Стала известна причина смерти комика Обида Асомова

Участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Обид Асомов умер в возрасте 55 лет от сердечного приступа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Обид АсомовУчастник юмористического шоу «Кривое зеркало» Обид АсомовФото: YouTube
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Стала известна причина смерти комика Обида Асомова, одного из участников популярного юмористического телешоу «Кривое зеркало».

Как выяснилось, ранее на этой неделе, 11 декабря, актер был доставлен в первую клиническую больницу Ташкента с острым сердечным приступом. Увы, несмотря на усилия медиков, он умер спустя три дня. Об этом РИА Новости рассказал представитель министерства здравоохранения Узбекистана.

Напомним, сайт kp.ru писал, что о смерти коллеги по юмористическому цеху сообщил российский комик Евгений Петросян. Он поведал, что совсем недавно виделся с Асомовым, когда приезжал на два дня в Ташкент с гастролями. По словам Петросяна, его товарищ на здоровье не жаловался.

Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря. А 22 октября он отметил свое 55-летие.

Всего за полгода до своей смерти, 24 мая, Асомов возглавил «Студию мультипликационных фильмов» при киностудии «Узбекфильм».

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