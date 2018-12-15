2018-12-16T00:04:45+03:00
Общество

Стала известна причина смерти комика Обида Асомова

Участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Обид Асомов умер в возрасте 55 лет от сердечного приступа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Участник юмористического шоу «Кривое зеркало» Обид АсомовУчастник юмористического шоу «Кривое зеркало» Обид АсомовФото: YouTube
Изменить размер текста:

Стала известна причина смерти комика Обида Асомова, одного из участников популярного юмористического телешоу «Кривое зеркало».

Как выяснилось, ранее на этой неделе, 11 декабря, актер был доставлен в первую клиническую больницу Ташкента с острым сердечным приступом. Увы, несмотря на усилия медиков, он умер спустя три дня. Об этом РИА Новости рассказал представитель министерства здравоохранения Узбекистана.

Напомним, сайт kp.ru писал, что о смерти коллеги по юмористическому цеху сообщил российский комик Евгений Петросян. Он поведал, что совсем недавно виделся с Асомовым, когда приезжал на два дня в Ташкент с гастролями. По словам Петросяна, его товарищ на здоровье не жаловался.

Заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов скончался в пятницу, 14 декабря. А 22 октября он отметил свое 55-летие.

Всего за полгода до своей смерти, 24 мая, Асомов возглавил «Студию мультипликационных фильмов» при киностудии «Узбекфильм».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Киеве объявили название новой церкви Незалежной
Могерини завила об обеспокоенности ЕС военной операцией Турции в Сирии
Боевики продолжают обстреливать Алеппо: погибли трое сирийских военных, девять ранены
Экс-глава МИД ФРГ призвал ЕС согласовать позицию по продаже оружия на Ближний Восток
Путин в Санкт-Петербурге лично вручил премию лингвисту Вербицкой
Лишившаяся руки на съемках "Обители зла" каскадерша требует огромную компенсацию
Умер Обид Асомов - участник юмористического шоу "Кривое зеркало"
Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 168 человек
Тимошенко назвала итоги "объединительного" собора "переломным событием"
МОК потребовал от 11 российских спортсменов вернуть медали ОИ-2014
В Египте нашли нетронутую гробницу жреца возрастом более 4 тысяч лет
Малый ракетный корабль "Мытищи" будет передан ВМФ РФ 17 декабря
Американские СМИ предрекли поражение флота США в войне с Россией
В Белом доме считают, что РФ несерьезно настроена на сохранение ДРСМД
По факту крушения Су-27 на Украине возбуждено уголовное дело
Путин назвал неприемлемым размещение Cirque du Soleil в Сколково
Пушков объяснил, почему Пентагон игнорирует обращения Шойгу
Крупный пожар разгорелся в одном из британских зоопарков
Сборная России по хоккею разгромила чехов в матче Кубка Первого канала
Роскомнадзор уличил сайты в незаконном сборе данных при покупке билетов
Число задержанных участников протестов в Париже возросло до 136 человек
Журналистка RT пострадала во время протестов во Франции
Усик ответил на угрозы радикалов из-за обещания защищать монахов
Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви