Экс-глава МИД ФРГ призвал ЕС согласовать позицию по продаже оружия на Ближний Восток

16 Дек. 00:19 2018-12-16T00:26:30+03:00

Выступая на Дохийском форуме, Габриэль отметил, что регион – один из 10 лидирующих по импорту оружия, и восемь крупнейших экспортеров – из Европы

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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, выступая на XVIII Дохийском форуме, призвал Евросоюз пересмотреть политику по продаже оружия в ближневосточные страны и выработать по этому вопросу единую позицию.

«Евросоюз должен пересмотреть этот вопрос, позиция должна быть единой. Мы должны быть осторожнее и вести обсуждение на уровне ЕС», - сказал немецкий дипломат.

Зигмар Габриэль отметил, что Ближний Восток входит в список из десяти регионов, лидирующих по импорту оружия, причем, по его словам, «восемь крупнейших экспортёров — из Европы», передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в середине ноября правительство Германии приняло решение прекратить поставки вооружений Саудовской Аравии. В кабмине ФРГ отметили, что экспорт будет остановлен «разными способами».