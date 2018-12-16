Экс-глава МИД ФРГ призвал ЕС согласовать позицию по продаже оружия на Ближний Восток
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, выступая на XVIII Дохийском форуме, призвал Евросоюз пересмотреть политику по продаже оружия в ближневосточные страны и выработать по этому вопросу единую позицию.
«Евросоюз должен пересмотреть этот вопрос, позиция должна быть единой. Мы должны быть осторожнее и вести обсуждение на уровне ЕС», - сказал немецкий дипломат.
Зигмар Габриэль отметил, что Ближний Восток входит в список из десяти регионов, лидирующих по импорту оружия, причем, по его словам, «восемь крупнейших экспортёров — из Европы», передает ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в середине ноября правительство Германии приняло решение прекратить поставки вооружений Саудовской Аравии. В кабмине ФРГ отметили, что экспорт будет остановлен «разными способами».