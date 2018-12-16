2018-12-16T01:21:29+03:00
Политика

Могерини завила об обеспокоенности ЕС военной операцией Турции в Сирии

Глава европейской дипломатии призвала турецкие власти воздержаться от любых односторонних действий в САР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава дипломатии ЕС Федерика МогериниГлава дипломатии ЕС Федерика МогериниФото: REUTERS
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что сообщения о возможной военной операции Турции на северо-востоке Сирии «вызывают обеспокоенность».

В ее заявлении отмечается, что Анкара – «ключевой партнер» ЕС и «очень важный игрок» в сирийском кризисе и на Ближнем Востоке. Могерини подчеркивает, что Евросоюз «разделяет цель положить конец насилию, победить терроризм и содействовать стабильности в Сирии и во всем регионе».

«Поэтому мы ожидаем, что турецкие власти будут воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут подорвать усилия коалиции против ИГ* или создать угрозу дополнительной нестабильности в Сирии», - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Ранее в Пентагоне заявили о недопустимости проведения односторонних военных операций в Сирии любой страной, в том числе и Турцией. По словам представителя Минобороны США, особую тревогу вызывает возможность присутствия американских военнослужащих в районах, где третья сторона намерена проводить боевые действия.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции турецкой армии к востоку от реки Евфрат в Сирии. По его словам, такой шаг позволит урегулировать нестабильную ситуацию в Сирии и сделает территорию безопасной для местного населения.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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