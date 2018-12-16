Авиация коалиции США разбомбила мечеть в сирийском Хаджине

СЕГОДНЯ 01:58 2018-12-16T02:17:39+03:00

Международная коалиция во главе с США в Сирии нанесла очередной удар по Хаджину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пентагоне заявили, что там находился командный пункт террористов ИГ*

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Авиация возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» международной коалиции нанесла очередной удар по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. В этот раз самолеты коалиции разбомбили мечеть, в которой, как утверждают в Пентагоне, располагался пункт террористов ИГ*.

«15 декабря коалиция точечным ударом уничтожила командно-контрольный пункт *ИГ в мечети в южной части Хаджина (Сирия). *ИГ продолжает использовать защищенные объекты для совершения нападений на наших партнеров по коалиции с полным пренебрежением по отношению к инфраструктуре и невинным человеческим жизням», - говорится в заявлении пресс-службы штаба операции «Непоколебимая решимость».

В штабе уточнили, что в момент авиаудара в мечети «находились более 16 хорошо вооруженных террористов ИГ, которые использовали здание, чтобы координировать нападения на партнеров по коалиции». Они были ликвидированы. Кроме того, уничтожены «оперативные средства» боевиков на поле боя, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 декабря коалиция разбомбила больницу в Хаджине, а за день до этого под ее удар попали жилые дома. Погибли люди. Неделей ранее жертвами авианалета стали 30 мирных жителей.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за последние месяцы в Сирии погибли около 1,5 тысячи мирных жителей.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.