2018-12-16T02:48:57+03:00
В мире

ЧП в Дортмунде: подростки взорвли петарды в ТЦ, пострадали семь человек

Полиция задержала четверых несовершеннолетних
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Дортмунда уже задержала виновников паники в ТЦ – четверых подростковПолиция Дортмунда уже задержала виновников паники в ТЦ – четверых подростковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вечером в субботу, 15 декабря, в немецком городе Дортмунд случилось ЧП: подростки подожгли петарды прямо в переполненном людьми торговом центре Thier-Galerie.

В результате возникла паника, перепуганные громкими хлопками покупатели бросились к выходу. Пострадали семь человек. К счастью, никто из них серьезных травм не получил. На странице городской полиции в Twitter говорится, что пострадавшие «легко ранены фейерверком».

Стражи порядка практически сразу после инцидента задержали четверых подозреваемых – несовершеннолетних, двоим из которых по 14, еще двум – по 15 лет. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что в выходные перед католическим Рождеством во всех крупных магазинах Германии очень много людей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за паники и давки в одном из ночных клубов итальянского города Коринальдо, где кто-то распылил газовый баллончик, погибли шесть человек, более 100 пострадали.

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