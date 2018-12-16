ВС ВСУ назвали имя погибшего при крушении Су-27 на Украине летчика

СЕГОДНЯ 03:00 2018-12-16T03:26:25+03:00

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При крушении украинского истребителя Су-27, который 15 декабря разбился возле поселка Озерное в Житомирской области, погиб майор ВСУ Александр Фоменко 1975 года рождения.

Он был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» воздушных сил Украины и участвовал в так называемой АТО в Донбассе. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.

Ранее сайт kp.ru писал, что в причинах аварии истребителя в Житомирской области разбирается военная прокуратура страны, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Су-27 разбился при заходе на посадку после планового полета.

Напомним, одной из жертв предыдущего крушения украинского истребителя в Винницкой области два месяца назад стал полковник Иван Петренко. Второй погибший – американец Сет Неринг, служивший в нацгвардии США.