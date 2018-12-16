Трамп очень доволен решением суда в Техасе, отменившего Obamacare

16 Дек. 04:15 2018-12-16T04:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп очень доволен тем, что суд в Техасе отменил введенную при его предшественнике Бараке Обаме реформу здравоохранения, известную как Obamacare. Судью Рида О'Коннора, который и принял это решение по иску 20 штатов, он назвал «очень уважаемым в Техасе», а отмену закона Obamacare – «большой победой».

«Отличная новость для Америки!» - написал глава Белого дома в своем Twitter, отметив, что отмена неконституционной реформы – это замечательно, но «не удивительно».

Позже Трамп заявил журналистам, что если решение суда нижестоящей инстанции поддержит Верховный суд, он устроит для американцев «прекрасное» медицинское обслуживание.

«Мы сядем вместе с демократами и получим прекрасное здравоохранение для наших граждан. Отменим и заменим (Obamacare), всё сделаем немного по-другому», — приводит его слова ABC.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, судья Рид О'Коннор из города Форт-Уорт (штат Техас) сделал то, чего Трамп безуспешно добивался с самого начала своего президентства. Такое решение судья объяснил тем, что ранее конгресс отменил ее ключевое положение – обязательную покупку медицинской страховки и штрафы за ее отсутствие, после чего все остальные положения Obamacare стали недействительными.