Главную премию Европейской киноакадемии получил фильм «Холодная война»

СЕГОДНЯ 04:57 2018-12-16T05:21:29+03:00

Снявшего эту черно-белую картину Павла Павликовского также назвали лучшим европейским режиссером и сценаристом года [видео]

Изменить размер текста: A A

Главную премию Европейской киноакадемии (EFA) получил черно-белый фильм польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война» (Zimna wojna).

Звание лучшего европейского режиссёра и сценариста года тоже досталось Павликовскому, а сыгравшая в его картине главную роль Иоанна Кулиг получила награду в номинации «лучшая актриса», сообщает EFA на своем официальном сайте.

Лучшим европейским актером года жюри признало Марчелло Фонте за работу в фильме «Догмэн» (Dogman).

31-я торжественная церемония вручения наград EFA прошла в субботу вечером в испанском городе Севилья. В голосовании приняли участие более 3,5 тысячи деятелей киноискусства из Европы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за «Холодную войну» режиссер Павел Павликовский получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». Он посвятил фильм своим родителям. Это история любви певицы и музыканта, которые в период «железного занавеса» расстаются и встречаются вновь.