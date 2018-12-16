Главную премию Европейской киноакадемии получил фильм «Холодная война»
Главную премию Европейской киноакадемии (EFA) получил черно-белый фильм польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война» (Zimna wojna).
Звание лучшего европейского режиссёра и сценариста года тоже досталось Павликовскому, а сыгравшая в его картине главную роль Иоанна Кулиг получила награду в номинации «лучшая актриса», сообщает EFA на своем официальном сайте.
Лучшим европейским актером года жюри признало Марчелло Фонте за работу в фильме «Догмэн» (Dogman).
31-я торжественная церемония вручения наград EFA прошла в субботу вечером в испанском городе Севилья. В голосовании приняли участие более 3,5 тысячи деятелей киноискусства из Европы.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, за «Холодную войну» режиссер Павел Павликовский получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». Он посвятил фильм своим родителям. Это история любви певицы и музыканта, которые в период «железного занавеса» расстаются и встречаются вновь.
Холодная война (Польша) Режиссер - Павел Павликовский .