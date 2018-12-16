2018-12-16T05:21:29+03:00
Звезды

Главную премию Европейской киноакадемии получил фильм «Холодная война»

Снявшего эту черно-белую картину Павла Павликовского также назвали лучшим европейским режиссером и сценаристом года [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Картину "Холодная война" Павел Павликовский посвятил своим родителямКартину "Холодная война" Павел Павликовский посвятил своим родителямФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Главную премию Европейской киноакадемии (EFA) получил черно-белый фильм польского режиссера Павла Павликовского «Холодная война» (Zimna wojna).

Звание лучшего европейского режиссёра и сценариста года тоже досталось Павликовскому, а сыгравшая в его картине главную роль Иоанна Кулиг получила награду в номинации «лучшая актриса», сообщает EFA на своем официальном сайте.

Лучшим европейским актером года жюри признало Марчелло Фонте за работу в фильме «Догмэн» (Dogman).

31-я торжественная церемония вручения наград EFA прошла в субботу вечером в испанском городе Севилья. В голосовании приняли участие более 3,5 тысячи деятелей киноискусства из Европы.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за «Холодную войну» режиссер Павел Павликовский получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь». Он посвятил фильм своим родителям. Это история любви певицы и музыканта, которые в период «железного занавеса» расстаются и встречаются вновь.

Холодная война (Польша) Режиссер - Павел Павликовский .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза