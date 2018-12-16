2018-12-16T06:47:55+03:00
Происшествия

В Португалии ищут пропавший медицинский вертолет

На борту находилось четыре человека, их судьба неизвестна
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вертолет AgustaВертолет AgustaФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 декабря, в Португалии пропал медицинский вертолет, на борту которого находилось человека – два пилота, врач и медсестра. Об этом сообщает Национальный институт неотложной помощи страны.

Экипаж вертолета перестал выходить на связь в 18:30 по местному времени (21:30 мск) после того, как доставил в одну из больниц города Порту 76-летнюю женщину с сердечным приступом. На обратном пути, возвращаясь на базу в округе Браганса, он исчез.

Воздушное судно разыскивает несколько команд спасателей, в поисках задействованы 23 единицы техники и вертолет.

Как ранее писал сайт kp.ru, летом в Японии пропал спасательный вертолет, с борта которого специалисты осматривали состояние горных троп после извержения вулкана. В итоге обломки машины обнаружили на заросшем лесом горном склоне в префектуре Гумма. Тогда погибли девять человек.

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