2018-12-16T07:47:19+03:00
Экономика

Госдеп США вновь призвал Германию отказаться от «Северного потока – 2»

Вашингтон напомнил Берлину о резолюции Европарламента по Украине и продленных Евросоюзом санкциях против России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госдепартамент США призвал Германию «прислушаться к соседям» и отказаться от «Северного потока – 2»Госдепартамент США призвал Германию «прислушаться к соседям» и отказаться от «Северного потока – 2»Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты в очередной раз призвали Германию «прислушаться к соседям» и отказаться от идеи строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Резолюция Европарламента от 12 декабря повторяет важность роли Украины в европейской сети энергопоставок и осуждает строительство поддержанного Кремлем трубопровода «Северный поток — 2» как политический проект. Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода», - заявил заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Роберт Палладино.

Он добавил, что Вашингтон приветствует недавние шаги стран Евросоюза – резолюцию ЕП и продление антироссийских ЕС санкций на полгода.

Напоследок заместитель Хезер Науэрт заявил, что Штаты «продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия», а также «работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом» против Москвы, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 12 декабря Европарламент принял резолюцию по договору «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина». В документе говорится, что проект «Северный поток — 2» угрожает европейской энергобезопасности, а Незалежная как раз играет «ключевую роль» в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Поэтому, по мнению европарламентариев, от строительства газопровода по дну Балтийского моря нужно отказаться. То есть, аннулировать проект.

Стоит отметить, что представители России неоднократно заявляли, что «Северный поток – 2» – проект не политический, а сугубо коммерческий, и выгоден он в первую очередь Германии и другим странам Европы. А США так яростно против него выступают, потому что хотят продавать ЕС свой собственный газ, и попытки Вашингтона сорвать строительство трубопровода – просто «недобросовестная конкуренция, которая поддерживается политиками».

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