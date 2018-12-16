Погода в Москве на 16 декабря 2018 года: температура воздуха -11 градусов

СЕГОДНЯ 07:12 2018-12-16T07:12:43+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 16 декабря 2018 года

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Погода в Москве на 16 декабря 2018 года будет облачной с прояснениями. Осадков в это воскресенье не ожидается, однако возможна гололедица.

Температура воздуха днем будет держаться на уровне -11..-9 градусов, а в ночные часы столбики термометров могут опускаться до -16..-14. При этом ветер переменного направления разовьет скорость 1-6 метров в секунду.

Что касается, атмосферного давления, то как сообщает сайт Гидрометцентра России, в это воскресенье оно будет повышенным и остановится на показателе в 765 миллиметров ртутного столба. Так, что москвичам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вероятно, придется несладко.

Сайт kp.ru писал о том, что в столицу наконец-то пришли морозы, которые не сменятся очередным потеплением и останутся надолго - по меньшей мере до конца следующей недели, а все благодаря скандинавскому циклону. Именно из-за него погода в ближайшие десять дней будет на 3 - 6 градусов холоднее, чем положено.