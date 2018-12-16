2018-12-16T07:34:01+03:00
Спорт

Овечкин принес «Вашингтону» очередную победу

Сама встреча с "Буффало" завершились вничью, и итоговый результат был определен серией буллитов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр ОвечкинАлександр ОвечкинФото: REUTERS
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Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Баффало Сейбрз" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 3:3, а потому решающим фактором стала серия буллитов.

В этом матче российский хоккеист Александр Овечкин вновь был признан первой звездой, он не только забил шайбу в ворота, но и исполнил победный штрафной бросок. Между тем, кроме него на льду отличились также Бретт Коннолли, который забил на 4-ой минуте и Якуб Врана -на 10-й. Что касается команды противника, то там шайбы забросили Джек Айкел (3, 23) и Расмус Далин (28).

Стоит отметить, что в этом матче НХЛ Овечкин побил личный рекорд по очкам, а на предыдущих играх он также оформил хет-трик. Сейчас россиянин сохраняет первенство в гонке снайперов хоккейной лиги - с 29 шайбами в 32 матчах сезона, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что на счету нашего соотечественника более 1030 сыгранных матчей.

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