Министр внутренних дел США опроверг обвинения в растрате

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-16T07:54:06+03:00

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Министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке опроверг выдвигаемые в его отношении обвинения в растрате бюджетных средств и злоупотреблении служебным положением. Глава ведомства подчеркнул, что провел на государственной службе около 30 лет, а потому сейчас американским властям лучше сосредоточиться на его достижениях.

"Мне нравится работать на президента, и я невероятно горжусь теми хорошими делами, которые мы совершили вместе. Однако после 30 лет государственной службы я не могу оправдать трату тысяч долларов", - написал Зинке у себя в микроблоге в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент США Дональд Трамп уже анонсировал скорую отставку главы МВД. Он не стал называть причины такого решения, однако подчеркнул, что личность нового министра внутренних дел будет раскрыта уже на следующем неделе.