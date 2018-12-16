США отказались соблюдать пункты Парижского соглашения по климату

СЕГОДНЯ 07:48 2018-12-16T08:01:05+03:00

В Вашингтоне пригрозили вовсе выйти из договора, если им не будут предложены более выгодные условия

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Позиция США относительно Парижского соглашения по климату остаётся неизменной - Вашингтон отказывается брать на себя какие-либо обязательства, в том числе и финансовые, пока не будут предложены более выгодные условия. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента по итогам конференции ООН по климату, которая прошла в Катовице.

"Позиция администрации по Парижскому соглашению остается неизменной. Первого июня 2017 года президент (Дональд Трамп) объявил, что США намереваются выйти из Парижского соглашения, если не будет более выгодных для американцев условий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Там же подчеркивается, что Вашингтон не позволит использовать данный документ в качестве средства перераспределения богатств между странами, однако в Белом доме высоко оценили напряженную работу участников конференции. Более того, американцы пообещали и дальше сотрудничать с отдельными государствами в области инноваций, способствующих повышению энергетической безопасности и защите окружающей среды".

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению Дональда Трампа, Парижское соглашение лишь повышает цены на энергоносители для ответственных стран, однако прикрывает недостатки наиболее опасных загрязнителей.