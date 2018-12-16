Японские СМИ рассказали о возрождении рыбной отрасли России

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-16T08:18:20+03:00

В 2016 году объем добычи морепродуктов в нашей стране составит 4,95 млн тонн

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Россия активно возрождает свою рыбную отрасль после кризиса 1990-х годов, когда произошел развал Советского Союза. Так, уже в 2016 году объем добычи морепродуктов в нашей стране достиг 4,95 млн тонн, и, таким образом, государство вышло на шестое место в мире по данному показателю.

Однако, японская газета Asahi Shimbun считает, что Россия все же не сможет полностью реализовать свой потенциал в этой сфере.