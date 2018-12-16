2018-12-16T08:56:14+03:00
Экономика

Японские СМИ рассказали о возрождении рыбной отрасли России

В 2016 году объем добычи морепродуктов в нашей стране составил 4,95 млн тонн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия успешно возрождает свою рыбную отрасльРоссия успешно возрождает свою рыбную отрасльФото: Мария ЛЕНЦ
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Россия активно возрождает свою рыбную отрасль после кризиса 1990-х годов, когда произошел развал Советского Союза. Так, уже в 2016 году объем добычи морепродуктов в нашей стране достиг 4,95 млн тонн, и, таким образом, государство вышло на шестое место в мире по данному показателю.

Однако, японская газета Asahi Shimbun считает, что Россия все же не сможет полностью реализовать свой потенциал в этой сфере.

Стоит отметить, что еще в конце 1980-х годов добыча рыбы в РСФСР составляла более восьми миллионов тонн. И страна находилась на третьем месте в мире по данному показателю. В 2004 году отрасль добывала уже всего около 3,06 млн тонн морепродуктов, и Россия опустилась на 12-ю строчку в рейтинге.

Примерно в то же время и началось возрождение отрасли. Так, например, был принят закон о долговременных квотах на вылов рыбы, что позволило стабилизировать данную деятельность. В результате за последние десять лет добыча морепродуктов в нашей стране выросла в полтора раза, а доходы — в пять раз. При этом 60 — 70% всех работ в данной отрасли приходится на Дальний Восток, которое правительство продолжает активно развивать, что также является положительным фактором.

Сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года в России появилось Объединение работодателей рыбной отрасли. Ожидается, что наличие такого союза позволит предпринимателям полноценно и на законных основаниях вести коллективные переговоры и заключать трехсторонние отраслевые соглашения по организациям рыбного хозяйства.

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