Японские СМИ рассказали о возрождении рыбной отрасли России
В 2016 году объем добычи морепродуктов в нашей стране составит 4,95 млн тонн
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Россия активно возрождает свою рыбную отрасль после кризиса 1990-х годов, когда произошел развал Советского Союза. Так, уже в 2016 году объем добычи морепродуктов в нашей стране достиг 4,95 млн тонн, и, таким образом, государство вышло на шестое место в мире по данному показателю.
Однако, японская газета Asahi Shimbun считает, что Россия все же не сможет полностью реализовать свой потенциал в этой сфере.