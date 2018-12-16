2018-12-16T08:37:57+03:00
Происшествия

В Португалии нашли обломки пропавшего вертолета

Все, кто был на его борту – два пилота, врач и медсестра – погибли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Причины крушения еще предстоит выяснитьПричины крушения еще предстоит выяснитьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на воскресенье спасатели Португалии обнаружили обломки медицинского вертолета Agusta A109S, который пропал накануне вечером. На его борту находились четыре человека – два пилота, врач и медсестра. Выжить не удалось никому.

В сообщении Национального института неотложной помощи, которому принадлежало воздушное судно, говорится, что разбившийся вертолет был найден около половины второго ночи по местному времени (04.30 мск) в горах Серра-де-Пиаш, муниципалитет Валонгу.

Институт «глубоко сожалеет», что так произошло, и выражает искренние соболезнования семьям погибших. Имена жертв катастрофы не называются.

Отмечается, что вертолет возвращался на свою базу в округе Браганса в непогоду, однако причины крушения станут понятны лишь после расследования.

Как ранее писал сайт kp.ru, медицинский вертолет пропал в субботу вечером после того, как доставил в одну из больниц города Порту пожилую женщину с сердечным приступом.

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