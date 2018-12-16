2018-12-16T08:44:59+03:00
Политика

Пользователи Сети высмеяли новый автомобиль Нацгвардии Украины

Разработка представляет собой грубо сваренный багги, на который установлен пулемет [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии УкраиныВ Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии УкраиныФото: скриншот с видео
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Пользователи Сети подвергли критике новую разработку национальной гвардии Украины. Речь идет о багги, который позиционируется в качестве аналога американского военного "Хаммера".

На кадрах, опубликованном на странице НГУ в Twitter, видно, что автомобиль представляет собой грубо сваренную конструкцию, на которой установлен пулемет. Никаких дверей, окон или защиты - бойцы просто пристегнуты ремнями безопасности, а пулеметчику и вовсе приходится держаться самостоятельно.

Новый автомобиль Нацгвардии Украины.Кадры с испытательного полигона под Киевом

Как сообщает Нацгвардия, такой багги был изготовлен усилиями волонтеров с юга страны. Он пока не имеет названия, но уже показывает "достаточно хорошие результаты". В ведомстве особенно отмечают "легкость, маневренность и высокую проходимость" автомобиля, а также тот факт, что его можно использовать в песчаной местности и на бездорожье. Еще из плюсов - быстрый доступ к посадке/высадке и ведение огня на 360 градусов.

Между тем, в социальных сетях восторг украинских властей не оценили и указали на то, что подобная конструкция может стать "отличной мишенью для снайперов".

"В бой только в одну сторону, назад уже не вернутся", - пишет один из пользователей.

Другой тут же отмечает, что государство должно очень не любить своих граждан, чтобы предлагать им такое.

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