2018-12-16T09:18:23+03:00
Происшествия

Пожар в общежитии в Подмосковье унес жизни двух человек

Пострадали пятеро – двое взрослых и трое детей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар вспыхнул ночьюПожар вспыхнул ночьюФото: из архива ГУ МЧС России.
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В ночь на воскресенье в Подмосковье вспыхнул пожар, который унес жизни двух человек, еще пятеро – двое взрослых и трое детей – пострадали. Трагедия случилась в общежитии Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет Сергиево-Посадского района.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что пожар произошел в общежитии, расположенном по адресу: улица Октябрьская, дом 7. Из здания эвакуировали 32 человека.

Огонь удалось потушить за полчаса. В ведомстве отметили, что в тушении участвовали 23 человека, было задействовано семь единиц техники. Площадь возгорания составила не больше 12 квадратных метров.

Пострадавшие госпитализированы. По данным источника Интерфакса в экстренных службах города, один человек скончался на месте, второй позже умер в больнице.

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