Пожар в общежитии в Подмосковье унес жизни двух человек
В ночь на воскресенье в Подмосковье вспыхнул пожар, который унес жизни двух человек, еще пятеро – двое взрослых и трое детей – пострадали. Трагедия случилась в общежитии Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет Сергиево-Посадского района.
Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что пожар произошел в общежитии, расположенном по адресу: улица Октябрьская, дом 7. Из здания эвакуировали 32 человека.
Огонь удалось потушить за полчаса. В ведомстве отметили, что в тушении участвовали 23 человека, было задействовано семь единиц техники. Площадь возгорания составила не больше 12 квадратных метров.
Пострадавшие госпитализированы. По данным источника Интерфакса в экстренных службах города, один человек скончался на месте, второй позже умер в больнице.