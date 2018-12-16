Украинский экс-дипломат рассказал о побеге Порошенко с дебатов в Европарламенте

16 Дек. 09:29 2018-12-16T09:50:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко буквально сбежал с дебатов в Европейском парламенте, поскольку испугался критики в свой адрес. Об этом рассказал бывший дипломат Олег Волошин.

По его словам, инцидент произошел в минувший вторник, 11 декабря. Тогда в ЕП обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера о результатах выполнения киевскими властями положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По его итогам был запланирован обмен мнениями, на котором должен был присутствовать сам Порошенко. Однако вместо того, чтобы остаться и объясниться, политик решил спешно отправиться в Брюссель.

Между тем, в его отсутствие на заседании обсуждалась коррупция на Украине, убийство активистки Екатерины Гандзюк и другие неприятные моменты.

"Я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого", — отметил украинский экс-дипломат в интервью студии "Капитал".

Сайт kp.ru писал о том, что в тот же день Европарламент в рамках резолюции "О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина" выступил за прекращение строительства "Северного потока — 2".