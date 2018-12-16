2018-12-16T09:50:38+03:00
Политика

Украинский экс-дипломат рассказал о побеге Порошенко с дебатов в Европарламенте

Члены ЕП должны были обсуждать проблемы незалежной, но президент испугался критики и спешно уехал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments71
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко буквально сбежал с дебатов в Европейском парламенте, поскольку испугался критики в свой адрес. Об этом рассказал бывший дипломат Олег Волошин.

По его словам, инцидент произошел в минувший вторник, 11 декабря. Тогда в ЕП обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера о результатах выполнения киевскими властями положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом. По его итогам был запланирован обмен мнениями, на котором должен был присутствовать сам Порошенко. Однако вместо того, чтобы остаться и объясниться, политик решил спешно отправиться в Брюссель.

Между тем, в его отсутствие на заседании обсуждалась коррупция на Украине, убийство активистки Екатерины Гандзюк и другие неприятные моменты.

"Я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, то есть дали возможность вроде как не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого", — отметил украинский экс-дипломат в интервью студии "Капитал".

Сайт kp.ru писал о том, что в тот же день Европарламент в рамках резолюции "О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина" выступил за прекращение строительства "Северного потока — 2".

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза