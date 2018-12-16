2018-12-16T09:59:47+03:00
В мире

Назван лучший архитектурный проект 2018 года

Лауреатом международной премии стало здание этнографического музея в Будапеште
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Этнографический музей Будапешта. Фото: ligetbudapest.huЭтнографический музей Будапешта. Фото: ligetbudapest.hu
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Проект здания этнографического музея в Будапеште объявлен лучшим архитектурным проектом 2018 года по версии международной премии в области недвижимости International Property Awards. Эксперты особо отметили динамичный дизайн будущей конструкции, а также ее гармоничное сочетание с лесопарком.

Всего же в конкурсе приняли участие около 1,7 тысяч проектов из 115 различных стран. Об этом сообщается на сайте премии.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее звание "лучшего в мире" заслужил также российский стадион "Лужники". Эксперты Международной федерации футбола (FIFA) по достоинству оценили сооружение, в частности, отличную видимость поля с трибун.

Между тем, развитие территории вокруг стадиона будет продолжаться. Например, в 2021 году здесь появятся центры для занятий спортом, а также международные центры самбо и бокса.

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