2018-12-16T10:35:17+03:00
В мире

Цирковые представления с дикими животными попали под запрет в Нью-Джерси

По мнению губернатора штата Фила Мёрфи, звери должны жить в естественной дли них среде обитания или в заповедниках
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животнымиВ Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животнымиФото: Андрей МИНАЕВ
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Власти Нью-Джерси запретили устраивать на территории штата любые цирковые представления с участием диких и экзотических животных. Соответствующий закон подписал губернатор Фил Мёрфи.

Таким образом, Нью-Джерси стал первым американским штатом, вставшим на защиту диких животных от владельцев передвижных шоу.

"Слишком долго дикие животные в цирках терпели жестокие тренировки, постоянное заключение и лишение всего, что для них естественно", — прокомментировал принятие закона представитель Общества защиты животных Брайан Хакетт.

Телеканал CNN отмечает, что документ, запрещающий проведение таких цирковых представлений, получил название "закон Ноузи" в честь 36-летнего слона, который пострадал от жестокого обращения.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году шоу с участием диких животных были запрещены также в Латвии. Речь идет обо всех экзотических зверях, в том числе тех, которые родились в неволе.

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