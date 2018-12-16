Цирковые представления с дикими животными попали под запрет в Нью-Джерси
Власти Нью-Джерси запретили устраивать на территории штата любые цирковые представления с участием диких и экзотических животных. Соответствующий закон подписал губернатор Фил Мёрфи.
Таким образом, Нью-Джерси стал первым американским штатом, вставшим на защиту диких животных от владельцев передвижных шоу.
"Слишком долго дикие животные в цирках терпели жестокие тренировки, постоянное заключение и лишение всего, что для них естественно", — прокомментировал принятие закона представитель Общества защиты животных Брайан Хакетт.
Телеканал CNN отмечает, что документ, запрещающий проведение таких цирковых представлений, получил название "закон Ноузи" в честь 36-летнего слона, который пострадал от жестокого обращения.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году шоу с участием диких животных были запрещены также в Латвии. Речь идет обо всех экзотических зверях, в том числе тех, которые родились в неволе.