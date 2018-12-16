2018-12-16T10:51:31+03:00
Политика

В Болгарии считают, что патриарх Варфоломей перешел границы в ситуации с Украиной

Митрополит Видинский Даниил заявил, что Константинополь не имел права предоставлять автокефалию Украинской православной церкви
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Патриарх Константинопольский ВарфоломейПатриарх Константинопольский ВарфоломейФото: ТАСС
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Константинопольский патриарх Варфоломей перешёл границы своей юрисдикции в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви и снятии анафемы с раскольников. Такое заявление сделал член Священного синода Болгарской православной церкви митрополит Видинский Даниил.

По его мнению, спор между канонической и неканонической церквями на Украине серьезно влияет на отношения между православными структурами в целом.

"Он нарушает тысячелетнее каноническое право Церкви, одним из основных принципов которого является принцип церковной юрисдикции, эти ограничения четко определены и общепризнаны", - приводятся слова митрополита на официальном сайте Болгарской церкви.

По мнению Даниила, каждая автокефальная церковь имеет право на самоуправление, но не может распространять свою юрисдикцию на другие поместные церкви.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Киеве состоялся так называемый "объединительный" собор, по итогам которого президент Украины объявил о создании независимой от Московского патриархата церкви. Глава Украинской православной церкви, как и его духовенство, участвовать в этом сомнительном мероприятии отказался.

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