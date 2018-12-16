2018-12-16T10:46:50+03:00
Происшествия

На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана

Вулкан Сопутан выбросил два столба пепла, второй – высотой около 7,5 км
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вулкан за сутки выбросил два столба пеплаВулкан за сутки выбросил два столба пеплаФото: REUTERS
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В воскресенье, 16 декабря, в Индонезии произошло извержение вулкана Сопутан, расположенного на северо-востоке острова Сулавеси.

Первый столб серого густого пепла высотой 4,8 километра над уровнем моря он выбросил около трех часов ночи по местному времени, сообщает агентство Аntara со ссылкой на индонезийских сейсмологов.

Высота второго столба пепла составила 7,5 километра над уровнем моря. По данным газеты Jakarta Post, вулкан выбросил его примерно в девять утра. Извержение сопровождалось подземными толчками, которые продолжались около получаса.

Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий оценило уровень активности Сопутана как третий из четырех возможных. Островитян предупредили об опасности и запретили проводить любые мероприятия в радиусе четырех километров от вулкана. Информация о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее извержение вулкана Сопутан произошло в начале октября, через несколько дней после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами.

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