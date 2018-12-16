Родственники стрелка из Страсбурга отпущены на свободу

16 Дек. 11:10 2018-12-16T12:32:09+03:00

На данный момент у следствия нет никаких обвинительных материалов в их отношении

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Члены семьи 29-летнего Шерифа Шекатта, который открыл огонь по прохожим на рождественской ярмарке в Страсбурге, были отпущены на свободу. На данный момент у следствия отсутствуют какие-либо доказательства их причастности к преступлению.

Отмечается, что из-под стражи были отпущены четыре человека - родители стрелка, а также его братья. Между тем, как сообщает Agence Franse-Presse со ссылкой на префектуру Парижа, еще трое людей из окружения Шекатта все еще остаются под наблюдением правоохранителей.

Напомним, что 11 декабря один из жителей Страсбурга открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки, которая проходила в центре города. Жертвами нападения стали 3 человека, еще 12 получили ранения.

Полицейские почти сразу установили личность преступника, однако поймать его удалось лишь спустя несколько дней. Шекатт был застрелен правоохранителями во время операции задержания, передает сайт kp.ru.