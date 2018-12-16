2018-12-16T11:10:02+03:00
Происшествия

Родственники стрелка из Страсбурга отпущены на свободу

На данный момент у следствия нет никаких обвинительных материалов в их отношении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Члены семьи 29-летнего Шерифа Шекатта, который открыл огонь по прохожим на рождественской ярмарке в Страсбурге, были отпущены на свободу. На данный момент у следствия отсутствуют какие-либо доказательства их причастности к преступлению.

Отмечается, что из-под стражи были отпущены четыре человека - родители стрелка, а также его братья. Между тем, как сообщает Agence Franse-Presse со ссылкой на префектуру Парижа, еще трое людей из окружения Шекатта все еще остаются под наблюдением правоохранителей.

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