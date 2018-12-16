2018-12-16T12:38:02+03:00
Политика

В Совфеде раскритиковали призыв США отказаться от "Северного потока-2"

Сенатор Константин Косачев указал на то, что, навязывая свое мнение Берлину, Вашингтон просто "бесцеремонно" вмешивается в дела другого государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Константин КосачевСенатор Константин КосачевФото: Архив "КП"
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Соединенные Штаты демонстрируют "явное и бесцеремонное" вмешательство в дела Германии, призывая ее отказаться от участия в реализации проекта "Северный поток – 2". С такой позицией выступил председатель Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По его мнению, такие попытки Вашингтона доминировать на международной арене являются крайне опасными и деструктивными. Россия тоже могла бы следовать исключительно собственным эгоистическим интересам, исходя из американского принципа "чем хуже сопернику, тем лучше нам", но она так не поступает, отметил сенатор.

"Во-первых, потому что Россия уважает суверенитет партнеров и никогда не вмешивается в чужие дела. Во-вторых, потому что так в принципе не пристало вести себя мировой державе, претендующей на свою долю глобальной ответственности за судьбы мира и безопасности", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что во всей этой ситуации его крайне разочаровывает молчание ФРГ и пассивность Евросоюза, которые никак не реагируют на посягательства США.

"Евросоюз ведь не НАТО, там до сих пор без внешних хозяев обходились", - подчеркнул сенатор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Вашингтоне заявили, что продолжат настраивать своих европейских союзников против "Северного потока-2", чтобы выступать на Москву "единым фронтом".

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