2018-12-16T11:32:36+03:00
Политика

В Совфеде раскритиковали призыв США отказаться от "Северного потока-2"

Сенатор Константин Косачев указал на то, что, навязывая свое мнение Берлину, Вашингтон просто "бесцеремонно" вмешивается в дела другого государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты демонстрируют "явное и бесцеремонное" вмешательство в дела Германии, призывая ее отказаться от участия в реализации проекта "Северный поток – 2". С такой позицией выступил председатель Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По его мнению, такие попытки Вашингтона доминировать на международной арене являются крайне опасными и деструктивными. Россия тоже могла бы следовать исключительно собственным эгоистическим интересам, исходя из американского принципа "чем хуже сопернику, тем лучше нам", она так не поступает, отметил сенатор.

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