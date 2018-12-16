В Совфеде раскритиковали призыв США отказаться от "Северного потока-2"
Сенатор Константин Косачев указал на то, что, навязывая свое мнение Берлину, Вашингтон просто "бесцеремонно" вмешивается в дела другого государства
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Соединенные Штаты демонстрируют "явное и бесцеремонное" вмешательство в дела Германии, призывая ее отказаться от участия в реализации проекта "Северный поток – 2". С такой позицией выступил председатель Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.
По его мнению, такие попытки Вашингтона доминировать на международной арене являются крайне опасными и деструктивными. Россия тоже могла бы следовать исключительно собственным эгоистическим интересам, исходя из американского принципа "чем хуже сопернику, тем лучше нам", она так не поступает, отметил сенатор.