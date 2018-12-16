2018-12-16T12:21:03+03:00
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

На данный момент известно о пяти пострадавших в результате инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской областиВертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 декабря, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на территории города Кедровый на севере Томской области. В момент инцидента на борту летательного аппарата находились 25 человек. Такие данные предоставили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

К настоящему моменту известно о пяти пострадавших, трое из них были доставлены в больницу. В Западно-Сибирском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что на место происшествия выехала оперативная группа.

"Будет производить осмотр места происшествия, опрашивать очевидцев, изымать необходимую документацию (авиапредприятия, полетную), назначать необходимые экспертизы", - передает ТАСС со ссылкой на СК.

Между тем, предварительной причиной совершения жесткой посадки считаются неполадки с шасси. По версии экспертов, стойка просто подломилась, что и привело к серьезной аварии.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце октябре крушение потерпел вертолет владельца футбольного клуба "Лестер" Вишая Сривадханапрабха. В результате этой аварии выжить не удалось никому из находящихся на борту.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза