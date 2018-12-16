2018-12-16T12:21:03+03:00
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской области

На данный момент известно о пяти пострадавших в результате инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской областиВертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Томской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 16 декабря, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на территории города Кедровый на севере Томской области. В момент инцидента на борту летательного аппарата находились 25 человек. Такие данные предоставили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.

К настоящему моменту известно о пяти пострадавших, трое из них были доставлены в больницу. В Западно-Сибирском управлении Следственного комитета РФ сообщили, что на место происшествия выехала оперативная группа.

"Будет производить осмотр места происшествия, опрашивать очевидцев, изымать необходимую документацию (авиапредприятия, полетную), назначать необходимые экспертизы", - передает ТАСС со ссылкой на СК.

Между тем, предварительной причиной совершения жесткой посадки считаются неполадки с шасси. По версии экспертов, стойка просто подломилась, что и привело к серьезной аварии.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце октябре крушение потерпел вертолет владельца футбольного клуба "Лестер" Вишая Сривадханапрабха. В результате этой аварии выжить не удалось никому из находящихся на борту.

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