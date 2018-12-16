2018-12-16T13:11:03+03:00
Общество

Стюардессы рассказали, как борются с неприятными запахами на борту

Речь идет, прежде всего, о взаимодействии с дурно пахнущими пассажирами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стюардесса Сара Стегар рассказала, как можно оградить пассажиров от неприятных запахов в самолётеСтюардесса Сара Стегар рассказала, как можно оградить пассажиров от неприятных запахов в самолётеФото: REUTERS
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Неприятные запахи на борту самолета могут стать настоящей проблемой как для членов экипажа, так и для всех пассажиров. Оказалось, что у стюардесс есть свои профессиональные приемы по борьбе со зловониями, а также по общению с людьми, которые источают такой запах.

Так, например, в первое время после посадки не стоит принимать какие-либо меры. Обычно пассажирам нужно всего лишь успокоиться, раздеться, удобно сесть, и тогда запах выветрится сам собой. Кроме того, стюардессы стараются делать так, чтобы люди, от которых неприятно пахнет, как можно меньше передвигались по салону.

"Обычно я говорю что-то вроде: "Не хотите ли вы накрыться одеялом, сэр? Не вставайте пожалуйста, я помогу вам и укрою вас. А если ему нужно достать какой-то предмет из ручной клади - прошу пассажира о возможности помочь ему", - поделилась своим методом бортпроводница Сара Стегар.

При этом издание The Sun уточняет, что если запах в салоне слишком сильный, то авиакомпания может принять решение о снятии дурно пахнущего человека с рейса.

Ранее сайт kp.ru публиковал также откровения пилотов, которые признались в том, о чем никогда не расскажут своим пассажирам.

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