2018-12-16T13:58:02+03:00
Происшествия

Сбежавших из зоопарка в Афинах ягуаров застрелили

Сотрудникам охраны пришлось так поступить, чтобы обеспечить безопасность посетителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Одного из застреленных ягуаров сотрудники зоопарка лично вскармливали из бутылочкиОдного из застреленных ягуаров сотрудники зоопарка лично вскармливали из бутылочкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники охраны Афинского зоопарка были вынуждены застрелить двух ягуаров, которые накануне сбежали из вольера. Об этом сообщил один из владельцев учреждения Жан Жак Лесуэр.

По его словам, хищникам удалось сбежать из-за поврежденного защитного стекла. В тот день сотрудники зоопарка поймали антилоп, чтобы отправить их на Кипр, но одно животное сбежало и на большой скорости врезалось в вольер ягуаров. В этой суматохе никто не обратил внимания на то, что тройное стекло получило серьезные повреждения. Хищники воспользовались этим и покинули свое убежище.

Через некоторое время пропажу обнаружил смотритель, которые немедленно сообщил о случившемся администрации. В результате в действие был приведён протокол безопасности, и посетителей зоопарка (около 30 человек) экстренно эвакуировали.

Самих беглецов вскоре обнаружили и застрелили. Лесуэр уверяет, что возможности просто усыпить ягуаров не было, поскольку анестезия подействовала бы только через 5-6 минут, и за это время хищники могли кого-то ранить

"Ягуары не кошечки, и это должны понимать те, кто критикует нас. <...> Это был нелегкий выбор, так как мы потеряли двух замечательных животных. Одного из них мы вскармливали из бутылочки", - цитирует News24/7 совладельца зоопарка.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году неожиданную свободу обрели также обитатели одного из немецких зоопарков - львы, тигры, ягуар и медведь. Всех хищников удалось поймать и вернуть в вольеры.

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