Блок Пашиняна получил 88 мандатов в новом парламенте Армении
Блок "Мой шаг", возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, получил 88 мандатов в парламенте из 132 имеющихся. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Тигран Мукучян.
По его словам, сюда же входят четыре мандата для представителей национальных меньшинств - русских. курдов, езидов и ассирийцев. Также в Национальном собрании будут представлены партия "Процветающая Армения", возглавляемая бизнесменом Гагиком Царукяном (26 мандатов), и "Светлая Армения" (18 мандатов). передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее на внеочередных парламентских выборах блок "Мой шаг" набрал 70,4% голосов. При этом "Республиканская партия Армении", которая ранее имела большинство мандатов, не смогла заполучить поддержку даже 5% избирателей, а потому не будет представлена в Национальном собрании.