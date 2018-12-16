2018-12-16T14:23:39+03:00
Политика

Блок Пашиняна получил 88 мандатов в новом парламенте Армении

Также в Национальном собрании будут представлены партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте АрменииБлок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте АрменииФото: REUTERS
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Блок "Мой шаг", возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, получил 88 мандатов в парламенте из 132 имеющихся. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии страны Тигран Мукучян.

По его словам, сюда же входят четыре мандата для представителей национальных меньшинств - русских. курдов, езидов и ассирийцев. Также в Национальном собрании будут представлены партия "Процветающая Армения", возглавляемая бизнесменом Гагиком Царукяном (26 мандатов), и "Светлая Армения" (18 мандатов). передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на внеочередных парламентских выборах блок "Мой шаг" набрал 70,4% голосов. При этом "Республиканская партия Армении", которая ранее имела большинство мандатов, не смогла заполучить поддержку даже 5% избирателей, а потому не будет представлена в Национальном собрании.

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