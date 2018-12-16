2018-12-16T14:42:31+03:00
Политика

На востоке Грузии произошли стычки между оппозиционерами и полицией

Сторонники партии "Единое национальное движения" направлялись в Телави, где в воскресенье пройдет инаугурация нового президента [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Грузии полиция заблокировала автоколонну представителей оппозицииВ Грузии полиция заблокировала автоколонну представителей оппозицииФото: REUTERS
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На востоке Грузии неподалеку от села Велисцихе Гурджаанского муниципалитета произошли столкновения между сторонниками партии "Единое национальное движение" и полицейскими.

Причиной конфликта стал тот факт, что правоохранители перекрыли трассу, соединяющую Тбилиси и Телави, где в это воскресенье, 16 декабря, состоится инаугурация президента Саломе Зурабишвили. Оппозиционеры направлялись в город, чтобы принять участие в протестных акциях, и отказались искать пути объезда.

Вместо этого они попытались своими силами сдвинуть технику правоохранителей, в результате чего многие автомобили были повреждены. Прорваться же через кордон оппозиционерам так и не удалось, их попытки были успешно пресечены полицией.

Оппозиция прорывается в Телави сквозь кордоны полиции.

Директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе подчеркнул, что правоохранительные органы заранее проинформировали организаторов протестных акций о закрытии отдельных трасс и предложили им альтернативные маршруты движения и даже бесплатные автобусы, но партийцы отказались, передает Pirveli.

Сайт kp.ru писал о том, что второй тур президентских выборов состоялся в Грузии 28 ноября. Участие в кампании принимали Григол Вашадзе от ЕНД и независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которая в результате одержала победу, набрав 59,52% голосов.

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