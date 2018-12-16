На востоке Грузии произошли стычки между оппозиционерами и полицией
На востоке Грузии неподалеку от села Велисцихе Гурджаанского муниципалитета произошли столкновения между сторонниками партии "Единое национальное движение" и полицейскими.
Причиной конфликта стал тот факт, что правоохранители перекрыли трассу, соединяющую Тбилиси и Телави, где в это воскресенье, 16 декабря, состоится инаугурация президента Саломе Зурабишвили. Оппозиционеры направлялись в город, чтобы принять участие в протестных акциях, и отказались искать пути объезда.
Вместо этого они попытались своими силами сдвинуть технику правоохранителей, в результате чего многие автомобили были повреждены. Прорваться же через кордон оппозиционерам так и не удалось, их попытки были успешно пресечены полицией.
Оппозиция прорывается в Телави сквозь кордоны полиции.
Директор департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе подчеркнул, что правоохранительные органы заранее проинформировали организаторов протестных акций о закрытии отдельных трасс и предложили им альтернативные маршруты движения и даже бесплатные автобусы, но партийцы отказались, передает Pirveli.
Сайт kp.ru писал о том, что второй тур президентских выборов состоялся в Грузии 28 ноября. Участие в кампании принимали Григол Вашадзе от ЕНД и независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которая в результате одержала победу, набрав 59,52% голосов.