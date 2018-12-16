2018-12-16T15:31:17+03:00
Политика

Володин рассказал, когда Россия вернется в ПАСЕ

По словам спикера Госудумы, сначала Парламентской ассамблее Совета Европы следует одуматься и отменить дискриминационные нормы
Дарья ИВАШКИНА
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Спикер Госдумы Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, когда Россия вернется к участию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, это произойдет только тогда, когда в ПАСЕ «одумаются и примут решения, которые будут соответствовать демократическим принципам, нормам и стандартам парламентаризма».

Как заметил председатель нижней палаты парламента, российской делегации «просто нет смысла участвовать в работе ПАСЕ», пока «не будет предоставлена равная возможность всем национальным делегациям высказывать свою точку зрения».

Также Володин подчеркнул , что ПАСЕ в настоящее время «оказалась заложницей в руках у крайних радикалов», которые представлены Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Украиной. «Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и США, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее», - сказал спикер Госдумы в эфире Первого канала.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией делегацию нашей страны лишили права голоса в ПАСЕ, а также запретили ей участвовать в работе руководящих органов Парламентской ассамблеи. В ответ РФ приостановила участие в деятельности ассамблеи, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

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