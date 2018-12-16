Володин рассказал, когда Россия вернется в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-16T15:11:41+03:00

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, когда Россия вернется к участию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, это произойдет только тогда, когда в ПАСЕ «одумаются и примут решения, которые будут соответствовать демократическим принципам, нормам и стандартам парламентаризма».

Как заметил председатель нижней палаты парламента, российской делегации «просто нет смысла участвовать в работе ПАСЕ», пока «не будет предоставлена равная возможность всем национальным делегациям высказывать свою точку зрения».

Также Володин подчеркнул , что ПАСЕ в настоящее время «оказалась заложницей в руках у крайних радикалов», которые представлены Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Украиной. «Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и США, они фактически навязывают мнение всей Парламентской ассамблее», - сказал спикер Госдумы в эфире Первого канала.