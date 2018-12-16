2018-12-16T15:37:11+03:00
Происшествия

В подмосковной деревне Шестово нашли тела пяти человек

Как выяснилось, все погибшие - рабочие, строившие местную гостиницу
Дарья ИВАШКИНА
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Как уточнили в подмосковном главке Следственного комитета России, все погибшие - рабочие, строившие в деревне Шестово гостиницуКак уточнили в подмосковном главке Следственного комитета России, все погибшие - рабочие, строившие в деревне Шестово гостиницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 16 декабря, стало известно, что в деревне Шестово, расположенной в Домодедовском районе Подмосковья, в бытовке на территории стройки нашли тела пяти человек. Как уточнили в областном главке Следственного комитета России (СКР), все погибшие - рабочие, строившие местную гостиницу.

По словам официального представителя ведомства Ольги Врадий, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели пяти человек. «Причина смерти пока не установлена», - сказала Врадий «Интерфаксу». При этом она добавила, что в качестве версии правоохранители рассматривают гибель от удара током. Также не исключено, что рабочие погибли от отравления газом.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте этого года в Уфе на стройке также обнаружили тела пятерых рабочих. Их нашли в строительном вагончике. Как выяснилось, из-за повреждения электрического кабеля помещение перестало отапливаться, и мужчины развели огонь в ведре, чтобы согреться.

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