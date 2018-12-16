В подмосковной деревне Шестово нашли тела пяти человек

СЕГОДНЯ 15:25 2018-12-16T15:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 16 декабря, стало известно, что в деревне Шестово, расположенной в Домодедовском районе Подмосковья, в бытовке на территории стройки нашли тела пяти человек. Как уточнили в областном главке Следственного комитета России (СКР), все погибшие - рабочие, строившие местную гостиницу.

По словам официального представителя ведомства Ольги Врадий, в настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели пяти человек. «Причина смерти пока не установлена», - сказала Врадий «Интерфаксу». При этом она добавила, что в качестве версии правоохранители рассматривают гибель от удара током. Также не исключено, что рабочие погибли от отравления газом.