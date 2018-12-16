Глава МИД Турции заявил, что США прорабатывают возможность экстрадиции Гюлена

16 Дек. 15:46 2018-12-16T16:15:46+03:00

По словам Мевлюта Чавушоглу, в Соединенных Штатах заподозрили организацию Гюлена в уклонении от уплаты налогов

Изменить размер текста: A A

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, общаясь в воскресенье, 16 декабря, с журналистами на полях XVIII международного форума в Дохе, заявил, что в настоящее время США прорабатывают возможность экстрадиции «главаря террористической группировки фетхуллахистов (FETO) Фетхуллаха Гюлена». По его словам, американский лидер Дональд Трамп уже уведомил об этом своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.

«Президент США Трамп сообщил президенту Эрдогану о проработке экстрадиции главаря FETO Гюлена», - приводит слова дипломата ТАСС. При этом Чавушоглу заметил, что «ФБР проводит расследование касательно того, как организация Гюлена уклонялась в Соединенных Штатах от налогов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Анкара обвиняет Фетхуллах Гюлена в организации попытки госпереворота в июле 2016 года. Стоит отметить, что тот мятеж был подавлен, при этом более 240 человек погибли, и еще более двух тысяч пострадали.

Кстати, в октябре этого года в Турции приговорили Кутбеттина Гюлена - брата главы FETO - к 10,5 года тюрьмы. Его признали виновным в пособничестве террористам.