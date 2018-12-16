2018-12-16T16:16:05+03:00
В мире

Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

Церемония инаугурации прошла в городе Телави на территории средневековой крепости
Дарья ИВАШКИНА
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Новый президент Грузии Саломе ЗурабишвилиНовый президент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: REUTERS
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В воскресенье, 16 декабря, в грузинском городе Телави состоялась инаугурация пятого президента республики Саломе Зурабишвили. Церемония, в которой участвовали порядка 1,8 тысячи человек, проходила на территории средневековой крепости Батонис-цихе - бывшей резиденции царя Ираклия Второго.

Вступая в должность главы государства, Зурабишвили поклялась соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан, а также пообещала укрепить гражданское общество и поднять политическую культуру. После этого прозвучал гимн Грузии, а также было произведено семь артиллерийских залпов, сообщает телеканал «Рустави 2».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, по итогам Саломе Зурабишвили получила 59,52% голосов избирателей: за нее проголосовали 1,1 миллиона человек. Второй претендент на высший государственный пост - Григол Вашадзе - набрал лишь 40,48% голосов.

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