Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

16 Дек. 15:57 2018-12-16T16:16:05+03:00

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В воскресенье, 16 декабря, в грузинском городе Телави состоялась инаугурация пятого президента республики Саломе Зурабишвили. Церемония, в которой участвовали порядка 1,8 тысячи человек, проходила на территории средневековой крепости Батонис-цихе - бывшей резиденции царя Ираклия Второго.

Вступая в должность главы государства, Зурабишвили поклялась соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан, а также пообещала укрепить гражданское общество и поднять политическую культуру. После этого прозвучал гимн Грузии, а также было произведено семь артиллерийских залпов, сообщает телеканал «Рустави 2».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 ноября в Грузии прошел второй тур президентских выборов, по итогам Саломе Зурабишвили получила 59,52% голосов избирателей: за нее проголосовали 1,1 миллиона человек. Второй претендент на высший государственный пост - Григол Вашадзе - набрал лишь 40,48% голосов.