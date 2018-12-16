2018-12-16T18:56:13+03:00
Наука

Рогозин заявил, что мартовский запуск «Прогресса» к МКС пройдет по сверхкороткой схеме

Как заметил глава «Роскосмоса», продолжительность полета составит три часа
Дарья ИВАШКИНА
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий РогозинГлава «Роскосмоса» Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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В воскресенье, 16 декабря, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, когда состоится следующий пуск грузового корабля «Прогресс» по короткой двухвитковой схеме. По его словам, запустить «грузовик» по такой схеме планируется уже в марте следующего года.

«Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полета - 3 часа», - написал Рогозин в своем Twitter. При этом он подчеркнул, что через полтора года добраться до Международной космической станции (МКС) будет «быстрее, чем долететь из Москвы до Брюсселя».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле этого года грузовой корабль «Прогресс МС-09» успешно пристыковался к МКС. Причем тогда впервые в истории космических полетов сближение корабля с Международной космической станцией проходило по короткой двухвитковой схеме.

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